Roland Garros sempre più italiano Ecco perchè sogniamo il trionfo

Roland Garros vede protagonisti italiani con Flavio Cobolli in grande forma, Matteo Berrettini in ripresa e Matteo Arnaldi che resiste. Cobolli sta mostrando ottime prestazioni, mentre Berrettini sta tornando ai livelli di prima dell’infortunio. Arnaldi continua a proseguire il suo cammino nel torneo, confermando la presenza di giocatori italiani competitivi sulla terra battuta. La partecipazione e le performance di questi atleti alimentano le speranze di vittoria per l’Italia nel torneo.

La forma strepitosa di Flavio Cobolli, la rinascita di Matteo Berrettini e la resistenza di Matteo Arnaldi. Sono le tre fiches che ci giochiamo nella roulette del Roland Garros, il torneo sulla terra rossa più importante del mondo che in questa edizione del 2026 fa fatica a trovare un favorito. Orfano di Carlos Alcaraz, infortunato al polso e assente anche a Wimbledon, Parigi ha perso subito Daniel Medvedev e soprattutto Jannik Sinner. Il numero uno al mondo era il favorito assoluto e chi diceva che l’unico avversario per l’altoatesino poteva essere la stanchezza aveva visto giusto. Sinner contro Cerundolo era a due punti dalla vittoria dopo aver dominato il match ma è crollato a un passo dal traguardo come capitò al mitico Dorando Petri nella maratona dei giochi olimpici di Londra del 1908. 🔗 Leggi su Panorama.it

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