Lautaro Martinez in caso di trionfo in Coppa Italia sarà sempre più nella storia dell’Inter | ecco perché

Se l'Inter dovesse conquistare la Coppa Italia, Lautaro Martinez potrebbe entrare nella storia del club. La vittoria rappresenterebbe un risultato importante per il giocatore, che ha già dimostrato di essere un elemento chiave della squadra. La competizione si svolge nel contesto delle attuali stagioni di calcio, e il risultato finale potrebbe segnare un punto di svolta per l'attaccante e per il club stesso.

di Paolo Moramarco Lautaro Martinez, in caso di trionfo in Coppa Italia sarà sempre più nella storia dell’Inter: può raggiungere questo traguardo!. Con una vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, Lautaro Martinez avrebbe la possibilità di entrare definitivamente nella storia dell’ Inter. Un trionfo che lo farebbe entrare nella lista esclusiva dei capitani che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia nello stesso anno, un’impresa già riuscita a Javier Zanetti, il grande “maestro” di Lautaro. Lautaro Martinez e il legame con Zanetti. Come sottolineato da Tuttosport, il capitano argentino sarebbe pronto a raggiungere il suo mentore Zanetti, uno dei dirigenti che più ha influenzato la sua carriera all’ Inter, insieme a Piero Ausilio.🔗 Leggi su Internews24.com

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