Roland Garros gli azzurri sempre più protagonisti

A Roland Garros, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono tornati in semifinale nel doppio maschile dopo due anni. Hanno vinto in rimonta contro la coppia ceco-austriaca, con i punteggi di 6-7, 6-1, 7-6 (12). I loro avversari erano considerati una delle sorprese del torneo.

AGI - Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in semifinale dopo due anni al Roland Garros. I doppisti azzurri hanno battuto in rimonta, 6-7, 6-1, 7-6 (12), il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner, rivelatesi come una delle sorprese di Parigi. Gli azzurri, che nel 2024 arrivarono in finale, proveranno a ripetere l'impresa battendo la coppia vincitrice del match tra GranollersZeballos e NysRoger-Vasselin. Quarti di finale a Parigi. E mercoledì 3 giugno andranno in scena i quarti di finale del tabellone maschile che coinvolgono tre azzurri: il derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini è in programma in serata, dopo le 20,15, mentre nel primo pomeriggio, dopo le 13,20, Flavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime, l'unico non italiano nella parte alta di tabellone. 🔗 Leggi su Agi.it

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