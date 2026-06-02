Roland Garros quando giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli? Data orario e dove vederli in tv

Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli giocheranno i quarti di finale a Roland Garros 2026. I tre azzurri, vincitori rispettivamente contro Juan Manuel Cerundolo, Frances Tiafoe e Zachary Svajda negli ottavi, scenderanno in campo nei prossimi giorni. La data e l’orario delle partite non sono ancora stati comunicati. Le gare si terranno sul campo centrale del torneo parigino. Le partite saranno trasmesse in diretta in tv.

(Adnkronos) – Quando giocano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026? I tre tennisti azzurri sono riusciti a raggiungere i quarti di finale dello Slam di Parigi, battendo rispettivamente Juan Manuel Cerundolo, Frances Tiafoe e Zachary Svajda negli ottavi. Tutti si trovano nella stessa parte di tabellone, che ora presenterà il 'derby. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

Notizie e thread social correlati

Senza Sinner, tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Cobolli lotta, poi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in TvTre italiani sono ancora in gara agli ottavi di finale di Roland Garros, senza la presenza di Sinner.

Cobolli vola ai quarti, gli azzurri senza Sinner lottano al Roland Garros. In campo oggi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in TvMatteo Berrettini e Arnaldi sono scesi in campo oggi al Roland Garros, con orari e dettagli di trasmissione disponibili in diretta televisiva.

Temi più discussi: Roland Garros 2026, gli italiani in campo: il programma del 24 maggio · Tennis ATP e WTA; Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che ora; Quando gioca Sinner-Tabur al Roland Garros: definito il programma; Roland Garros, quando gioca Sinner contro Tabur: il grande pericolo è il caldo, previste temperature record.

Senza Sinner, tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Cobolli lotta, poi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in Tv x.com

Roland Garros R3: J. M. Cerúndolo batte M. Landaluce 6-4, 6-7(9), 7-6(4), 6-7(4), 7-6(10-8) reddit

Roland Garros, quando giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli? Data, orario e dove vederli in tvQuando giocano Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli al Roland Garros 2026? I tre tennisti azzurri sono riusciti a raggiungere i quarti di finale dello Slam di Parigi, battendo rispettiva ... adnkronos.com

Berrettini-Arnaldi, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl romano ha eguagliato il suo miglior risultato a Parigi grazie al successo ottenuto agli ottavi contro Juan Manuel Cerundolo ... corrieredellosport.it