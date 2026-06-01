Senza Sinner tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros Cobolli lotta poi Berrettini e Arnaldi | quando giocano e dove vederli in Tv

Tre italiani sono ancora in gara agli ottavi di finale di Roland Garros, senza la presenza di Sinner. Cobolli affronta il suo match, seguito da Berrettini e Arnaldi. Le partite si svolgono sui campi principali del torneo e saranno trasmesse in televisione. La competizione prosegue con giocatori italiani ancora in corsa, in un torneo senza un favorito evidente.

In un Roland Garros rimasto senza padroni, destinato a incoronare un campione inedito, gli ottavi di finale sono comunque a tinte azzurre. Orfani di Jannik Sinner, uscito anzitempo contro Cerundolo Jr, sono tre gli italiani arrivati agli ottavi di finali dello Slam parigino: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Anche cinque anni fa, nel 2021, ben tre azzurri raggiunsero gli ottavi del Roland Garros. Allora però Sinner, Lorenzo Musetti e Berrettini trovarono nelle loro strade i big three: Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic. Altri tempi, anche per il tennis italiano. E altri avversari. In campo Cobolli, poi tocca a Berrettini e Arnaldi. 🔗 Leggi su Open.online

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Senza Sinner, gli italiani si prendono il Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottaviGli italiani avanzano agli ottavi di finale al Roland Garros senza il loro principale giocatore.

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