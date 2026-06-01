Senza Sinner tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros Cobolli lotta poi Berrettini e Arnaldi | quando giocano e dove vederli in Tv

Da open.online 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre italiani sono ancora in gara agli ottavi di finale di Roland Garros, senza la presenza di Sinner. Cobolli affronta il suo match, seguito da Berrettini e Arnaldi. Le partite si svolgono sui campi principali del torneo e saranno trasmesse in televisione. La competizione prosegue con giocatori italiani ancora in corsa, in un torneo senza un favorito evidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In un Roland Garros rimasto senza padroni, destinato a incoronare un campione inedito, gli ottavi di finale sono comunque a tinte azzurre. Orfani di Jannik Sinner, uscito anzitempo contro Cerundolo Jr, sono tre gli italiani arrivati agli ottavi di finali dello Slam parigino: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Anche cinque anni fa, nel 2021, ben tre azzurri raggiunsero gli ottavi del Roland Garros. Allora però Sinner, Lorenzo Musetti e Berrettini trovarono nelle loro strade i big three: Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic. Altri tempi, anche per il tennis italiano. E altri avversari. In campo Cobolli, poi tocca a Berrettini e Arnaldi. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DARDERI, primi ottavi Slam con tanta garra: eliminato Khachanov | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Video DARDERI, primi ottavi Slam con tanta garra: eliminato Khachanov | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Notizie e thread social correlati

Senza Sinner, gli italiani si prendono il Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottaviGli italiani avanzano agli ottavi di finale al Roland Garros senza il loro principale giocatore.

Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi in campo: orari e dove vederli in tvAl Roland Garros 2026, oggi sono in programma le partite di Arnaldi, Berrettini e Cobolli.

Temi più discussi: Cobolli in rampa di lancio, Berrettini, Arnaldi... Anche senza Sinner, Parigi può parlare italiano; La grande occasione per gli altri tennisti al Roland Garros; Berrettini, Cobolli, Arnaldi: l’Italia del tennis vola anche senza Sinner; Vivere senza Sinner, l’Italia all’assalto del Roland Garros.

Senza il Re Sinner, restano i cavalieri: il sabato del Roland Garros che misura la profondità del tennis italianoPer mesi il tennis mondiale è sembrato una storia scritta da due soli autori. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Gli altri a inseguire. msn.com

Roland Garros: senza Sinner l’Italia si aggrappa a Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Chi può piazzare il colpaccio?Tennis - Italiani, Roland Garros | Matteo non tornava al terzo turno di uno Slam da Wimbledon 2023. Flavio è la testa di serie più alta in gara, ma con Tien non sarà facile. Mentre il sanremese ha amb ... ubitennis.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web