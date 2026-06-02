Roland Garros piove su Parigi e Mensik viene ‘cacciato’ da allenamento

A Parigi, durante i quarti di finale di Roland Garros, la pioggia ha interrotto l’allenamento di Jakub Mensik, che è stato poi allontanato. Il tennista ceco aveva affrontato il portoghese Joao Fonseca in questa fase dello Slam. La partita si è disputata il 2 giugno, dopo alcuni momenti di tensione tra i due.

(Adnkronos) – Jakub Mensik 'cacciato' dall'allenamento al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista ceco ha sfidato Joao Fonseca ai quarti di finale dello Slam di Parigi, partita a cui è arrivato dopo qualche momento di tensione. L'allenamento del primo pomeriggio infatti, è stato bruscamente interrotto dagli addetti ai campi parigini, che hanno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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