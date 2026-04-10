ATP Montecarlo 2026 oggi in tv | orari 10 aprile ordine di gioco streaming

Oggi, venerdì 10 aprile, si svolgono i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, con otto match in programma tra singolare e doppio. La giornata include incontri che si disputano nel corso della mattinata e del pomeriggio, con orari e ordine di gioco disponibili sui canali ufficiali. La diretta streaming e la trasmissione in tv sono previste secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

La giornata di oggi, venerdì 10 aprile, prevede gli incontri dei quarti di finale sia in singolare che in doppio nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel complesso saranno otto i match previsti. L’unico azzurro ancora in corsa in singolare è Jannik Sinner. Il numero 2 del seeding e del mondo sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime nel secondo match sul Court Rainier III: il vincente affronterà in semifinale nella giornata di domani il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca ed il tedesco Alexander Zverev. Dall’altro lato del tabellone si giocheranno gli scontri tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il kazako Alexander Bublik e tra il monegasco Valentin Vacherot e l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 10 aprile, ordine di gioco, streaming Leggi anche: ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari, ordine di gioco 5 aprile, streaming, italiani in gara ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoDopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo. Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Ottavi con Sinner e Berrettini: programma su Sky; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; RECAP! Monte Carlo, Day 4: Cobolli fuori con Blockx, Musetti con Vacherot. Berrettini super. Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E' SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI ... oasport.it A Montecarlo giornata 'No' per Berrettini fuori anche in doppio Si chiude con un doppio boccone amaro la giornata di Matteo Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters. Dopo il ko in singolare, arriva l'eliminazione anche nel torneo di coppia insieme ad An - facebook.com facebook Sinner accede ai quarti di finale nell'Atp di Montecarlo: battuto Machac in tre set. Il campione: "Ho accusato un calo di energie" x.com