Matteo Arnaldi ha superato Frances Tiafoe al quinto set dopo una partita durata cinque ore e mezza, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. L'incontro si è concluso con una rimonta dell’italiano, che ha vinto in modo inaspettato. Ora affronterà un altro tennista italiano nei quarti di finale. La partita è stata descritta come irreale da Arnaldi, che ha commentato il suo match come un’esperienza da sogno.

Immensa, pazzesca, clamorosa, irreale. Non c’è un aggettivo che probabilmente può descrivere alla perfezione la prestazione di Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe agli ottavi di finale del Roland Garros. Un successo incredibile, al quinto set, dopo 5 ore e 30 minuti di gioco per 3-2 (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4). Arnaldi ha vinto un match che aveva praticamente perso. È risalito quando stava per cadere definitivamente, si è aggrappato con le unghie alla partita e alla fine l’ha portata a casa con una personalità e un’attitudine pazzesca. “Sono stato fortunato – ha detto Arnaldi ai microfoni di Alex Corretja – di essere qui, ad un certo punto non sembrava neppure una partita di tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, immenso Arnaldi: rimonta Tiafoe e vince dopo 5 ore e mezzo. È ai quarti contro Berrettini: “Match irreale, spesso i sogni diventano realtà”

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