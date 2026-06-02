impresa arnaldi piega tiafoe e sfida berrettini ai quarti del roland garros

Matteo Arnaldi ha battuto Tiafoe e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros, il secondo Slam della stagione sulla terra battuta. Nell’ultimo match, ha vinto in tre set. Ora affronterà Matteo Berrettini in un derby tutto italiano, previsto nelle fasi finali del torneo. La sfida si svolgerà sulla terra rossa parigina e rappresenta un passaggio importante nel percorso dell’italiano nel torneo.

PARIGI (FRANCIA) - Sarà Matteo Arnaldi, in un derby tutto azzurro, a sfidare Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 25enne tennista sanremese, numero 104 della classifica Atp, ha superato negli ottavi in cinque set lo statunitense Frances Tiafoe, 22esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 19, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(5) 3-6 7-6(3) 6-4, maturato in cinque ore e trenta minuti di gioco. Per la prima volta in carriera il ligure approda dunque nei quarti in un torneo dello Slam. - Foto Ipa Agency -. mcred 02-Giu-26 01:25... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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