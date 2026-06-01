Pronostico e quote Rafael Jodar – Alexander Zverev quarti di finale Roland Garros 02-06-2026

Il primo quarto di finale del singolare maschile a Roland Garros si disputerà martedì pomeriggio, con Rafael Jodar e Alexander Zverev in campo. La partita seguirà due incontri femminili e avrà inizio nel pomeriggio.

Rafael Jodar e Alexander Zverev sono i protagonisti del primo quarto di finale del singolare maschile con inizio previsto per la loro sfida nel pomeriggio di martedì, dopo la disputa di due match femminili. Il programma sul “Philppe-Chatrier” inizia alle ore 11:00. Lo spagnolo si era presentato a Parigi con credenziali migliori di quelle dell’altro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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