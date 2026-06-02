Roland Garros il momento magico dell’Italia continua anche nel doppio | Bolelli e Vavassori volano in semifinale

Da ilfattoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è qualificata per la semifinale nel torneo di doppio maschile. La squadra ha battuto un duo ceco-austriaco con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 in un incontro che si è concluso dopo tre set. La partita si è svolta sui campi di Parigi, con Bolelli e Vavassori che hanno vinto il terzo set al tie-break.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non solo i tre nel singolare: al Roland Garros, l’Italia ha qualcosa da dire anche nel doppio. I “soliti” Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano infatti la semifinale a Parigi, vincendo per 6-7, 6-1, 7-6 contro la coppia formata dal ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner. I due italiani tornano in semifinale a Parigi a due anni dall’ultima volta, nel 2024. Gli azzurri ora aspettano di sapere con chi si giocheranno l’accesso alla finale tra Granollers Zeballos e Nys Roger – Vasselin. Una partita complicatissima per la coppia azzurra, che dopo aver perso il primo set al tie-break, non è uscita dal match e ha trovato un ottimo secondo set, chiuso con un netto 6-1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

roland garros il momento magico dell8217italia continua anche nel doppio bolelli e vavassori volano in semifinale
© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, il momento magico dell’Italia continua anche nel doppio: Bolelli e Vavassori volano in semifinale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pazzo Roland Garros: 3 italiani ai quarti, siamo nella storia!

Video Pazzo Roland Garros: 3 italiani ai quarti, siamo nella storia!

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, il momento magico dell’Italia continua anche nel doppio: Bolelli e Vavassori e volano in semifinaleA Roland Garros, Bolelli e Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio maschile.

Roland Garros 2026, Sara Errani ed Andrea Vavassori volano in semifinale nel doppio misto!Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali nel doppio misto a Roland Garros 2026, vincendo in un’ora di gioco.

Temi più discussi: Roland-Garros, Sinner sfinito a bordo campo e sulla racchetta: il momento del crollo al terzo set; Jannik Sinner fuori dal Roland Garros 2026! Eliminato al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo · Tennis; Jodar, che vittoria: Michelsen ko dopo 4h17'; Roland Garros, il malore di Sinner contro Cerundolo: Non mi sento bene, devo vomitare.

roland garros roland garros il momentoRoland Garros, Zverev batte Jodar e sfiderà il vincente tra Fonseca e Mensik. Bolelli-Vavassori volano in semifinale nel doppioGiornata intensa al Roland Garros con i primi match validi per i quarti di finale. In attesa del ritorno in campo dei tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, la giornata a ... ilmessaggero.it

roland garros roland garros il momentoRoland Garros 2025, oggi due italiani in campo: guarda le partite su SkyOggi, domenica 1 giugno, scendono in campo al Roland Garros Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Obiettivo: raggiungere i quarti del torneo. telefonino.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web