Al Roland Garros, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è qualificata per la semifinale nel torneo di doppio maschile. La squadra ha battuto un duo ceco-austriaco con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 in un incontro che si è concluso dopo tre set. La partita si è svolta sui campi di Parigi, con Bolelli e Vavassori che hanno vinto il terzo set al tie-break.

Non solo i tre nel singolare: al Roland Garros, l’Italia ha qualcosa da dire anche nel doppio. I “soliti” Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano infatti la semifinale a Parigi, vincendo per 6-7, 6-1, 7-6 contro la coppia formata dal ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner. I due italiani tornano in semifinale a Parigi a due anni dall’ultima volta, nel 2024. Gli azzurri ora aspettano di sapere con chi si giocheranno l’accesso alla finale tra Granollers Zeballos e Nys Roger – Vasselin. Una partita complicatissima per la coppia azzurra, che dopo aver perso il primo set al tie-break, non è uscita dal match e ha trovato un ottimo secondo set, chiuso con un netto 6-1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, il momento magico dell’Italia continua anche nel doppio: Bolelli e Vavassori volano in semifinale

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