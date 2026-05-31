Roland Garros 2026 Bolelli e Vavassori volano ai quarti di finale del doppio

Da sportface.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roland Garros 2026, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha raggiunto i quarti di finale nel doppio maschile. I due giocatori hanno vinto in due set contro la coppia formata da Paul e Willis. La partita si è conclusa con una vittoria netta, consentendo loro di avanzare nel torneo dello Slam francese.

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Prestazione convincente della coppia azzurra a Parigi. Simone Bolelli e Andrea Vavassori superano in due set Paul e Willis e conquistano l’accesso ai quarti di finale dello Slam francese. Prosegue il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri, accreditati della quinta testa di serie del tabellone, hanno staccato il pass per i quarti di finale grazie a una vittoria netta negli ottavi contro la coppia formata da Paul e Willis. Sul rosso di Parigi, il tandem italiano si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di un match controllato dall’inizio alla fine e chiuso in un’ora e 16 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportface.it

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