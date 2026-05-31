Roland Garros l’Italia sogna a Parigi | occasione d’oro per Cobolli Berrettini e Arnaldi | Il programma di lunedì e gli orari

Tre italiani sono qualificati agli ottavi di finale a Roland Garros: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Dopo aver vinto al terzo turno, i tre si preparano per le sfide di lunedì, con orari ancora da definire. È la prima volta per Cobolli e Arnaldi in questa fase del torneo, mentre Berrettini ha già disputato ottavi in precedenti edizioni. La loro presenza rappresenta un’occasione importante per l’Italia nel torneo parigino.

Se non ora, quando? Vale per Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, tutti e tre qualificati agli ottavi di finale al Roland Garros, dopo aver trionfato al terzo turno. L’eliminazione di Sinner ha “tolto” all’Italia il tennista migliore, ma ha aperto spiragli interessantissimi per gli altri tre impegnati a Parigi. Tutti e tre gli azzurri sono infatti nella parte alta di tabellone, quella “ senza favoriti ” e arrivare in fondo non è utopia, se si pensa che il vero candidato ad arrivarci è Felix Auger – Aliassime, che però sta faticando tanto in questi giorni. Dopo la magica giornata di sabato, Cobolli, Berrettini e Arnaldi tornano in campo tutti lunedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Roland Garros: Flavio Cobolli, occasione d'oro per l'Italia.

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