Roland Garros 2026 oggi in campo Berrettini Cobolli e Arnaldi | programma e orari TV degli italiani

Al Roland Garros 2026, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli scendono in campo oggi per il terzo turno. I tre italiani sono stati inseriti nel programma ufficiale e si affronteranno sui campi principali. Gli orari delle partite sono stati comunicati e trasmessi in diretta televisiva, con tutti e tre pronti a sfidare i loro avversari nella giornata di oggi.

Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli in campo oggi al Roland Garros per gli incontri del terzo turno. Tutti in campo dalla mattinata. Diretta TV su Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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