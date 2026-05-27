Oggi a Roland Garros ci sono tre tennisti italiani in gara. La giornata vede in campo atleti nazionali, con partite trasmesse in diretta. La competizione si svolge sulla terra rossa parigina e proseguirà con incontri programmati nel corso della giornata. I match sono visibili su canali sportivi e piattaforme online ufficiali. Nessuna ulteriore informazione sui nomi dei giocatori o sui risultati disponibili al momento.

Parigi, 27 maggio 2026 - Tre gli italiani in campo quest'oggi, mercoledì 27 maggio, sulla terra rossa del Roland Garros. Partiamo dal tabellone maschile: il primo azzurro protagonista sarà Federico Cinà, che sul Court 6 se la vedrà dalle 11 con l'olandese Jesper de Jong, numero 106 del mondo. Dopo aver ottenuto la prima vittoria al debutto assoluto negli Slam, il classe 2007 di Palermo non vuole fermarsi. Dall'altra parte troverà un lucky loser, reduce dall'affermazione ai danni dello svizzero Stan Wawrinka. Non ci sono precedenti tra i due. Chi ha la meglio sfiderà al terzo turno il vincente del match tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2026, Paolini e non solo: gli azzurri in campo oggi e dove vederli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indian Wells Shock: Arnaldi Crolla, Maestrelli Fuori! Notte Decisiva per gli Azzurri

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orari e dove vederliOggi al Roland Garros 2026 sono in gioco tre tennisti italiani nel tabellone maschile.

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederliIl torneo di Roland Garros 2026 si svolge oggi, 25 maggio, con quattro tennisti italiani in azione.

Temi più discussi: Il tabellone del Roland Garros 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile · Tennis WTA; Roland Garros: oggi in campo Paolini e Berrettini, c’è anche un derby azzurro | Programma completo e orari; Paolini al 2° turno: Yastremska ko in due set; RG 2026: per Paolini c'è Yastremska, Cocciaretto trova Korneeva.

AZZURRI ALL'ATTACCO La terra rossa di Parigi chiama e gli azzurri rispondono! Si parte con Federico Cina, poi tocca a Jasmine Paolini per il suo esordio a Roland Garros 2026. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vede con Tommy Paul. Ma la gio x.com

Il discorso emozionante di Marta Kostyuk dopo il suo match del primo turno: Penso che sia stata una delle partite più difficili della mia carriera. Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, il missile ha distrutto l'edificio. [...] | Roland Garros 2026 : r/t reddit

LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: attenzione alla specialista argentinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Paolini-Sierra oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingAl Roland Garros 2026 di tennis tornerà quest'oggi in campo per il secondo turno l'azzurra Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, che dopo aver vinto ... oasport.it