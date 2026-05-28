Luciano Darderi è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros dopo aver perso al quinto set contro Comesana. Darderi, numero 17 del seeding, ha ceduto in una partita durata oltre quattro ore. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5, 3-6, 6-4. Con questa sconfitta, si prosegue con la maledizione argentina che colpisce gli azzurri nel torneo parigino.

Luciano Darderi esce di scena al secondo turno del Roland Garros. L’italo-argentino, numero 17 del ranking Atp e testa di serie numero 14 del tabellone maschile, si arrende all’argentino Francisco Comesana (102 Atp) dopo una battaglia di cinque set durata quattro ore e dieci minuti, con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4. L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, è maledizione argentina per gli azzurri: Darderi perde al quinto contro Comesana

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