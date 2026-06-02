Roland Garros | Cobolli sfida l’americano Svajda agli ottavi

Nel torneo di Roland Garros, Cobolli affronta l’americano Svajda negli ottavi di finale. Cobolli ha vinto i due incontri precedenti contro Svajda, ottenendo un vantaggio psicologico. Svajda ha seguito un percorso di allenamento non convenzionale, senza dettagli specifici. La partita si svolge sui campi in terra battuta, con entrambi i giocatori pronti a dare il massimo.

? Punti chiave Come potrà Cobolli sfruttare il vantaggio nei precedenti contro l'americano?. Perché Svajda ha scelto un percorso di allenamento non tradizionale?. Quale fattore mentale ha permesso a Svajda di battere Cerundolo?. Cosa deve fare l'americano per rompere il muro contro i top 20?.? In Breve Svajda ha sconfitto Cerundolo in un quinto set dopo aver sprecato due match point.. L'americano ha perso 7 volte contro i top 20 e 7 contro gli italiani.. Cobolli ha vinto l'ultimo precedente diretto a Delray Beach con 6-4 6-7 6-2.. Svajda ha debuttato nel circuito professionistico a settembre 2018 tramite una wild card ITF.. Flavio Cobolli sfida il talento californiano Zachary Svajda agli ottavi del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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