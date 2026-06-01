Roland Garros 2026 Cobolli affronta Svajda agli ottavi – La diretta

Flavio Cobolli, numero 13 del ranking, sfiderà Svajda negli ottavi di finale di Roland Garros 2026. La partita si svolgerà nel torneo in corso, con Cobolli che ha superato precedenti avversari per arrivare a questo punto. La sfida tra i due tennisti si terrà nelle prossime ore, con la vincente che accederà ai quarti di finale. La competizione si sta disputando sulla terra battuta parigina.

Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi Flavio Cobolli, numero 13 del ranking mondiale, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 Atp, sullo Chartrier agli ottavi del Roland Garros Inizio diretta: 010626 11:00 Fine diretta: 010626 15:00 10:50 010626 Cobolli avanti 3-2: il romano ha fatto un brak sul 3-1 Flavio Cobolli conduce 3-2 sullo statunitense, dopo aver conquistato il break sul 3-1 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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