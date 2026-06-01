Al Roland Garros, Cobolli è in campo contro Svajda. Oggi tre italiani sono agli ottavi del torneo.

Flavio Cobolli scende in campo sul Philippe Chatrier, il centrale del Roland Garros. Sfida il 23enne americano Zachary Svayda, numero 85 al mondo. C’è un unico precedente, nel 2024 sul cemento a Delray Beach: vinse Cobolli 2-1. In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. Dalle 11:00 Flavio Cobolli-Zachary SvajdaA seguire Maja Chwalinska-Diane ParryNon prima delle 15:30 Felix Auger-Aliassime-Alejandro TabiloNon prima delle... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, la diretta | In campo Cobolli contro Svajda. Oggi tre italiani agli ottavi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ben Shelton Takes On Flavio Cobolli For The Trophy | Munich 2026 Final Highlights

Notizie e thread social correlati

Cobolli-Svajda al Roland Garros, la sfida in diretta: Flavio in campo per gli ottavi di finaleAl Roland Garros 2026, Flavio Cobolli-Svajda affronta oggi il match contro Sinner per gli ottavi di finale.

Roland Garros 2026: oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi, orari e dove vedere i match degli italianiOggi al Roland Garros 2026, Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono qualificati per gli ottavi di finale.

Temi più discussi: Tennis oggi · Roland Garros 2026: Risultati di tutte le partite in diretta; RECAP! Day 4: Fonseca raggiunge Djokovic, Zverev in scioltezza; LIVE Paolini-Sierra 6-3, 4-6, 3-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra in lacrime lascia il torneo, problema alla caviglia non superato; Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma.

Arnaldi-Tiafoe: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi del Roland Garros x.com

Roland Garros deve cambiare su così tanti livelli diversi... reddit

Roland Garros diretta, gli ottavi di finale: oggi in campo gli italiani. Orari e dove vederli (in tv e streaming)Nella giornata di ieri si è giocata la parte alta del tabellone: a passare il turno sono stati Mensik, Fonseca, Zverev e Jodar. Oggi è il turno degli italiani: Cobolli, Berrettini ... ilmessaggero.it

Cobolli-Svajda diretta Roland Garros: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremiFlavio Cobolli ha superato agevolmente il terzo turno contro Tien con una prestazione maiuscola. La qualificazione agli ottavi lo mette di fronte a un avversario inaspettato: si ... ilmessaggero.it