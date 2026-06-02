Roland Garros c’è vita oltre Sinner | tre italiani ai quarti è storia

Tre italiani hanno raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, segnando una prima storica per il tennis nazionale. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono avanzati nel torneo, superando rispettivamente avversari di rilievo. Questa fase rappresenta il primo volta che tre giocatori italiani arrivano così avanti nello Slam parigino. I match si sono conclusi con vittorie nette e senza precedenti per il movimento italiano. La competizione prosegue con i quarti in programma nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti È una pagina storica quella scritta al Roland Garros da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi approdati ai quarti di finale dello Slam parigino. Qualcosa di folle solo da immaginare appena qualche anno fa, pazzia pura se torniamo ai tempi in cui solo ipotizzare l’approdo agli ottavi era qualcosa fuori dalla realtà. L’eliminazione prematura di Jannik Sinner avrebbe potuto rappresentare un duro colpo per le ambizioni italiane a Parigi. Invece, il torneo francese ha certificato la straordinaria crescita di un movimento che è salito di livello in maniera esponenziale e che sta legittimando l’Italia come il paese leader della racchetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Tra l’Italia e la sua ottava finale nella storia del #RolandGarros c’è solo Felix Auger-Aliassime. Che è anche l’ultimo ostacolo per una prima storica semifinale Slam tutta italiana - qualcosa di mai successo prima. #Cobolli #Arnaldi #Berrettini x.com

L'effetto Sinner: dalla sua sconfitta contro Cerundolo, il rapporto delle partite al meglio dei 5 set nel Roland Garros di quest'anno è passato dal 17% al 52% e il rapporto di set vinti in 7 giochi è passato dal 25% al 40% reddit

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