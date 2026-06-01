Matteo Berrettini ha vinto contro Cerundolo in tre set, qualificandosi per i quarti di finale del Roland Garros. L'incontro si è disputato sui campi in terra battuta di Parigi. Con questa vittoria, il tennista italiano ha superato l'avversario e si è assicurato un posto tra gli otto migliori del torneo. La possibilità di un derby con un altro italiano ai quarti è stata menzionata, ma non confermata ufficialmente.

PARIGI – Matteo Berrettini “vendica” Jannik Sinner: batte Cerundolo in tre set e approda ai quarti del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Pdr i quali si è già qualificato Flavio Cobolli. Berrettini ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6) l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ossia il ‘giustiziere’ di un Sinner devastato dal caldo. Il tennista romano, numero 105 al mondo, nel terzo set ha salvato tre set point infilando cinque punti di fila che gli hanno regalato il successo. Ai quarti Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi. “Mi sento alla grande, sono felice. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Firenzepost.it - Berrettini “vendica” Sinner: batte Cerundolo in tre set e vola ai quarti del Roland Garros. Dove potrebbe esserci il derby con Arnaldi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cobolli vola ai quarti, gli azzurri senza Sinner lottano al Roland Garros. In campo oggi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in TvMatteo Berrettini e Arnaldi sono scesi in campo oggi al Roland Garros, con orari e dettagli di trasmissione disponibili in diretta televisiva.

Cobolli soffre, ma vola ai quarti di finale al Roland Garros 2026. Svadja ko in 4 set, ora Berrettini-CerundoloFlavio Cobolli ha superato il turno agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, sconfiggendo Svadja in quattro set con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7...

Temi più discussi: Fucsovics-Berrettini: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match; Roland Garros, Zverev ora o mai più. K.O. anche Ruud con Fonseca. Cobolli, Berrettini, Arnaldi, sogni di gloria; Parigi trema! Iga Swiatek è fuori: ai quarti il derby ucraino Kostyuk-Svitolina; Berrettini-Comesana: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

Un super #Berrettini vendica #Sinner, batte #Cerundolo 3-0 e vola ai quarti di finale del Roland Garros. Da 105 del mondo. Resuscitato. Dopo #Cobolli anche Matteo, aspettando #Arnaldi x.com

Vendicare Sinner? Al Roland Garros Matteo Berrettini contro Cerundolo. Flavio Cobolli già ai quartiBerrettini vince il tie-break e va sul 2-0 Dopo un primo set più agevole, Berrettini ha faticato nel secondo: è stato necessario il tie-break (7-6) per avere la meglio su Cerundolo. Per l'italiano ora ... msn.com

Berrettini-Cerundolo diretta Roland Garros: segui l'ottavo di finale dell'azzurro. Tennis oggi LIVEMatteo Berrettini ci riprova. Dopo la maratona di oltre 5 ore vinta contro Comesana, il romano ha l'occasione di conquistarsi i quarti di finale del Roland Garros. Rivale di turno sarà un altro argent ... msn.com

Finale del Roland Garros 2013, Djokovic è in vantaggio di un break nel decisivo sul 4-3 40-40, perde il punto dopo aver toccato la rete (probabilmente MOLTO inutilmente) per un facile smash. Subisce il break, perde il set e il match dopo (9-7) reddit