Bolelli e Vavassori hanno vinto il match contro Nouza e Oberleitner al super tie-break, conquistando così l’accesso alle semifinali del doppio maschile a Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con la vittoria dopo un lungo confronto, con il punteggio deciso nel tie-break decisivo. La coppia italiana prosegue il cammino nel torneo, che si svolge sulla terra battuta.

Il tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis vedrà ancora protagonista la coppia azzurra composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, che nei quarti di finale piegano al long tiebreak del terzo set il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner, sconfitti con il punteggio di 6-7 (7) 6-1 7-6 (14-12) dopo due ore e 43 minuti di aspra battaglia sportiva. Nel penultimo atto per loro la sfida sarà contro la coppia vincente tra Marcel GranollersHoracio Zeballos ed Édouard Roger-VasselinHugo Nys, che si affronteranno domani. Nel primo set i servizi sono dominanti da una parte e dall’altra della rete, nessun game va ai vantaggi, ed in 12 giochi sono appena 15 i punti vinti in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori continuano a sognare! Battono Nouza/Oberleitner al super tie-break e approdano in semifinale!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 6-1 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri soffrono ma vincono al match tie-break, è semifinale!

LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 6-1 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il match tie-break deciderà l’incontro!Sul campo centrale di Roland Garros, il doppio maschile tra Bolelli e Vavassori e la coppia formata da Nouza e Oberleitner è in equilibrio sul...

Temi più discussi: Roland Garros, Bolelli e Vavassori ai quarti; Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio; Roland Garros: Bolelli/Vavassori ai quarti, continua il percorso netto; Vavassori, doppia coppia a Parigi: è ai quarti nel doppio maschile e misto.

Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori sono in semifinale Slam per la quarta volta e tornano in semifinale al #RolandGarros a due anni dall’ultima volta. Il sogno azzurro, CONTINUA… !!! x.com

Roland Garros – Bolelli e Vavassori vincono in rimonta e approdano in semifinaleUn match giocato punto su punto e vinto dalla coppia azzurra soltanto al super tie-break del terzo set, per continuare a cullare il sogno chiamato ‘Slam’ Simone Bolelli e Andrea Vavassori possono cont ... tennisitaliano.it

Bolelli/Vavassori diretta doppio Roland Garros: segui il match dei quarti contro Nouza/Oberleitner. Tennis oggi liveDopo il tris calato dall'Italia nel singolare con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi (tutti e tre qualificati ai quarti di finale), altri due azzurri saranno protagonisti oggi (martedì ... msn.com