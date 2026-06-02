Gli azzurri hanno vinto il match al tie-break dopo aver perso il primo set, con il punteggio finale di 6-7, 6-1, 7-6. La partita si è conclusa con successo al terzo set decisivo, permettendo loro di accedere alle semifinali di Roland Garros 2026. La sfida è stata caratterizzata da momenti di difficoltà, ma alla fine hanno prevalso al tie-break. La cronaca in diretta si conclude qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci seguito e fatto compagnia nel corso di questo evento, con l’appuntamento che è a sta sera con il match di Joao Fonseca e Jakub Mensik, il vincitore raggiungerà Zverev in semifinale dopo che il tedesco ha sconfitto 3-0 il giovane Rafa Jodar. Buon proseguimento di serata a tutti! 18.07 Gli azzurri servono con il 70% di prime palle in campo, vincendo l’83% dei punti con questo colpo mentre con la seconda il 55%. Fanno meglio di Nouza e Oberleitner che servono con il 72% di prime palle in campo, raccogliendo il 77% di punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner 6-7 6-1 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri soffrono ma vincono al match tie-break, è semifinale!

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Petr/Neil vs Simone/Andrea LIVE SCORE TENNIS ATP GRAND SLAM FRENCH OPEN 2026 | Quarterfinals

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