roland garros 2026 bolelli vavassori volano ai quarti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il loro match di doppio maschile a Roland Garros 2026, battendo 6-4 6-3 la coppia composta da Paul Willis e un altro giocatore. Con questa vittoria, si sono qualificati per i quarti di finale, dove incontreranno Petr Nouza e Neil Oberleitner. La partita si è svolta sulla terra battuta del torneo parigino.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Paul-Willis 6-4 6-3 e accedono ai quarti di finale del torneo di doppio maschile di Roland Garros, dove affronteranno Petr Nouza e Neil Oberleitner. Nel tabellone maschile per gli ottavi sono in campo Rafael Jodar e Pablo Carreno-Busta in un derby tutto spagnolo e il tedesco Alexander Zverev opposto all’olandese Jesper De Jong. Poi dalle 18 altre due sfide quella tra il norvegese Casper Ruud e il 19enne brasiliano Joao Fonseca, che ha eliminato Novak Djokovic e il match tra il ceco Jakub Mensik e il russo Andrej Rublev. Domani tocca agli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roland Garros, nel doppio Bolelli e Vavassori approdano ai quarti di finaleSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio di Roland Garros 2026.

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#RolandGarros, #Bolelli e #Vavassori vincono contro Paul e Willis 6-4, 6-3 e vanno ai quarti #31maggio Approfondisci qui rainews.it/maratona/2026/… x.com

Una foto del tributo di Stan Wawrinka a Roland Garros prima del suo torneo finale RG reddit

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