Durante la partita a Roland Garros, Arnaldi ha combattuto per oltre 17 ore, stabilendo un record di durata. Nonostante un punteggio inizialmente molto sfavorevole, ha trovato la forza di recuperare e prolungare il match. La sua resistenza fisica e mentale gli ha permesso di superare i limiti umani, mantenendo energia e concentrazione nel corso di tutte le fasi più lunghe e intense dell’incontro.

? Punti chiave Come ha fatto Arnaldi a recuperare dopo un punteggio disperato?. Quale segreto fisico gli permette di superare i record storici?. Perché la sua stagione era compromessa prima di questo torneo?. Chi affronterà Arnaldi nel prossimo derby italiano ai quarti?.? In Breve Arnaldi ha superato il record di Albert Costa del 2003 con 17 ore e 42 minuti.. Match decisivi contro Griekspoor (4h 01m), Tsitsipas (3h 17m), Collignon (4h 58m) e Tiafoe (5h 26m).. Dopo nove sconfitte e problemi al piede, Arnaldi ha ottenuto 11 vittorie recenti.. Prossimo derby ai quarti di finale contro l'italiano Matteo Berrettini.. Matteo Arnaldi scrive la storia al Roland Garros con 17 ore e 42 minuti di battaglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roland Garros: Arnaldi batte il record con 17 ore di battaglie

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