Matteo Arnaldi ha vinto il suo match contro Tiafoe e si è qualificato per i quarti di finale a Roland Garros. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi in tre set. Ora affronterà un altro italiano, Berrettini, in un match che promette spettacolo. La competizione si svolge sulla terra battuta parigina, con i due giocatori italiani pronti a sfidarsi per un posto in semifinale.

E' grande Italia al Roland Garros. Matteo Arnaldi scrive un'altra pagina incredibile nella storia dello sport e del tennis italiano. Il tennista ligura piega Tiafoe dopo una battaglia infernale e una spettacolare rimonta e conquista i quarti di finale. L'azzurro vince in cinque set per 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, dopo peraltro essere stato sotto nel quarto set per 4-1, 40-15 con due break a sfavore. Ora super derby con Berrettini, senza dimenticare Cobolli. Tre italiani nei migliori otto a Parigi è storia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Italtennis spettacolare al Roland Garros: Arnaldi batte Tiafoe e conquista i quarti. Ora super derby con Berrettini

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