Roland Garros | Andreeva travolge Cirstea in 56 minuti lampo

Notizia in breve

Una sedicenne ha battuto la giocatrice più esperta in appena 56 minuti, dominando il campo con colpi precisi e aggressivi. Sotto il tetto chiuso, ha mantenuto un ritmo elevato, ottenendo sei break grazie a scambi rapidi e variati. La giovane ha colpito con sicurezza e continuità, lasciando poco spazio all’avversaria, che ha faticato a reagire durante tutto il match.