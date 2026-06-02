Roland Garros | Andreeva travolge Cirstea in 56 minuti lampo
Una sedicenne ha battuto la giocatrice più esperta in appena 56 minuti, dominando il campo con colpi precisi e aggressivi. Sotto il tetto chiuso, ha mantenuto un ritmo elevato, ottenendo sei break grazie a scambi rapidi e variati. La giovane ha colpito con sicurezza e continuità, lasciando poco spazio all’avversaria, che ha faticato a reagire durante tutto il match.
? Domande chiave Come ha fatto la diciassettenne a dominare il campo sotto il tetto chiuso?. Quale strategia tattica ha permesso ad Andreeva di strappare sei break?. Chi affronterà la giovane tennista nella semifinale del torneo?. Quali altri match decisivi animeranno la giornata di Roland Garros?.? In Breve Andreeva ha ottenuto la sua 34esima vittoria stagionale battendo Cirstea 6-0 6-3.. Il match si è svolto sotto il tetto chiuso dello stadio Philippe Chatrier.. La semifinale vedrà la vincitrice tra Marta Kostyuk ed Elina Svitolina.. Alexander Zverev affronterà Rafael Jodar mentre Mensik sfiderà Joao Fonseca.. Mirra Andreeva vola in semifinale al Roland Garros con una prestazione lampo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Notizie e thread social correlati
LIVE Roland Garros, ad Andreeva bastano 56 minuti per battere CirsteaAd Andreeva sono bastati 56 minuti per vincere contro Cirstea nei quarti di finale di Roland Garros.
Roland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-CirsteaNei quarti di finale della parte bassa del tabellone femminile di Roland Garros 2026, si sfideranno Elina Svitolina e Marta Kostyuk, entrambe ucraine.
Temi più discussi: Andreeva continua ad accelerare: travolge Teichmann e aspetta Cirstea nei quarti di Roland Garros; Roland Garros: Teichmann vince a sorpresa con Muchova. Avanti Andreeva e Cirstea; ?s05e37. Speciale RG, Day 3. Medvedev, ma quale anti-Sinner... Il russo è già fuori!; LIVE! Day 9: Arnaldi firma il tris italiano! Sabalenka avanza.
La sorpresa più clamorosa della giornata al Roland Garros arriva dal Court Suzanne?Lenglen, dove Raphael Collignon firma una vittoria che scuote il tabellone maschile. Il belga, numero 62 del ranking, supera Ben Shelton, testa di serie numero 5, con un sec facebook
Roland Garros 2026 oggi: orari 29 maggio, tv, streaming, italiani in campoDopo il giovedì che ha letteralmente sconquassato da cima a fondo il Roland Garros, è tempo di un venerdì che di effetti ne potrebbe provocare a più non ... oasport.it
Roland Garros: vincono Andreeva e Muchova, brutto infortunio per BaptisteTennis - Roland Garros | Avanza anche Sorana Cirstea, che affronterà al secondo turno Sierra, giustiziera di Jasmine Paolini ... ubitennis.com