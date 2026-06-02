live roland garros ad andreeva bastano 56 minuti per battere cirstea

Ad Andreeva sono bastati 56 minuti per vincere contro Cirstea nei quarti di finale di Roland Garros. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 6-1. La sfida si è svolta nella prima giornata del torneo. In programma in serata c’è il match tra Mensik e Fonseca.

56 minuti. Questa è la durata del primo quarto di finale del Roland Garros 2026. Mirra Andreeva impiega meno di un'ora per battere Sorana Cirstea 6-0 6-3. Una partita dominata dalla n. 8 del seeding, che sfrutta anche la maggior freschezza, essendo 17 anni più giovane, per non lasciare praticamente mai scampo alla romena. Strappando ben sei volte il servizio alla sua avversaria, in condizioni pesanti vista la pioggia che ha costretto gli organizzatori a chiudere il tetto del Philippe Chatrier. È la 34? vittoria stagionale e seconda semifinale Slam in carriera, dopo quella al Roland Garros di due anni fa, persa contro Paolini. Affronterà Marta Kostyuk o Elina Svitolina Il Roland Garros è un'esclusiva Eurosport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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