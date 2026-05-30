Zverev batte Halys | il primo favorito vola agli ottavi di Roland Garros

Alexander Zverev ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale a Roland Garros battendo il francese Halys in quattro set. Dopo aver perso il terzo parziale, Zverev ha mantenuto la calma e ha trovato il modo di risalire, sfruttando meglio le occasioni. Nel quarto set, Halys ha cercato di cambiare ritmo, ma la strategia si è rivelata inefficace contro il gioco più solido dell’avversario.

? Punti chiave Come ha fatto Zverev a superare lo stallo del terzo set?. Perché la tattica di Halys è fallita nel quarto set decisivo?. Quale errore tecnico ha permesso al francese di rientrare nel match?. Chi rappresenterà la prossima sfida per il favorito tedesco agli ottavi?.? In Breve Zverev vince 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 dopo circa tre ore di gioco.. Il tedesco raggiunge il nono accesso consecutivo agli ottavi di finale parigini.. Il prossimo avversario del numero 2 del seeding sarà il lucky loser Jesper De Jong.. Zverev avanza nel tabellone dopo le eliminazioni di Sinner e Djokovic.. Sascha Zverev ha superato Quentin Halys per 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 sul Philippe Chatrier del Roland Garros, garantendosi il nono accesso consecutivo agli ottavi di finale parigini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Zverev ottiene la sua 550° vittoria ATP Il tedesco batte in tre set Machac (6-4 6-2 6-2) e si qualifica per la decima volta al terzo turno del Roland Garros, dove sfiderà Quentin Halys. Solo Djokovic, Wawrinka e Monfils ne hanno collezionati di più, tra i giocat x.com

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