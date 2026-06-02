Roland Garros 2026 un super Arnaldi va ai quarti | I sogni si avverano

Matteo Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros 2026, dopo aver sconfitto negli ottavi l'americano Tiafoe in cinque set. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-5, 6-4. Arnaldi ha recuperato da due set a uno, vincendo gli ultimi due parziali. La vittoria lo porta ai quarti del torneo di Parigi.

Parigi – Matteo Arnaldi vola ai quarti del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto, con un’incredibile rimonta, l’americano Frances Tiafoe negli ottavi dello Slam di Parigi, imponendosi in cinque set con il punteggio di 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-5, 6-4. Arnaldi raggiunge così per la prima volta in carriera i quarti di finale del Roland Garros e ora troverà ad attenderlo un derby tutto azzurro con Matteo Berrettini, certificando così che l’Italia avrà (almeno) un azzurro in semifinale. (Fonte Adnkronos) Le parole di Matteo Arnaldi – Fonte SuperTennisTv (supertennis.tv). “Sono stato fortunato – ha detto Matteo ai microfoni di Alex Corretja – di essere qui, ad un certo punto non sembrava neppure una partita di tennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

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