Al Roland Garros 2026, Matteo Arnaldi ha vinto un match durato cinque ore e mezza, dopo una maratona di cinque set. Ha sconfitto il giocatore statunitense, numero 22 del mondo, con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. La partita si è conclusa a notte inoltrata e ha permesso all'italiano di accedere ai quarti di finale, dove affronterà un altro italiano.

Dopo una maratona di 5 set e 5 ore e mezza, conclusa a notte fonda al Roland Garros 2026, Matteo Arnaldi ha sconfitto il più quotato statunitense Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Prosegue così il momento magico del tennis azzurro che, nonostante l’inattesa assenza del numero 1 del mondo Jannik Sinner, fermato da un malessere al terzo turno, piazza ben tre giocatori ai quarti di finale dello Slam parigino. Arnaldi dovrà ora affrontare il derby contro l’altro Matteo, Berrettini, che ieri ha avuto la meglio in 3 set su Cerundolo, che aveva eliminato Sinner, sconfitto 6-3, 7-6, 7-6, e che appare in gran forma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roland Garros 2026, impresa Arnaldi: batte Tiafoe e va ai quarti, troverà Berrettini

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Roland Garros: Arnaldi fa l'impresa, batte Tiafoe in 5 set e si regala il derby con Berrettini

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