Al Roland Garros 2026, sono iniziati i quarti di finale. Due incontri maschili dominano il programma, con i tennisti che si sfidano per l’accesso alle semifinali. Bolelli e Vavassori sono in campo, pronti a contendersi un posto tra i quattro migliori. La giornata si concentra su queste partite, mentre il pubblico assiste alle sfide più attese del torneo.

Tempo di quarti di finale al Roland Garros. Il piatto forte della giornata riguarda soprattutto le due sfide del tabellone maschile. Spicca su tutte il match che mette di fronte Alexander Zverev e Rafael Jodar. Il tedesco resta il principale favorito per la vittoria finale e soprattutto ha la grande possibilità di cancellare lo zero nella casella degli Slam vinti, ma proprio la sfida con il rampante spagnolo preoccupa il numero tre del mondo. Jodar è la grande speranza della Spagna, fin da quando Carlos Alcaraz ha annunciato che non avrebbe giocato a Parigi, ma è anche vero che è reduce da partite al quinto set e potrebbe pagare un po’ di stanchezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roland Garros 2026, tempo di quarti di finale. Super sfide al maschile, Bolelli/Vavassori a caccia della semifinale

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