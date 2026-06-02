Durante il torneo di Roland Garros 2026, le coppie italiane BolelliVavassori e NouzaOberleitner sono in gara, con l'obiettivo di raggiungere le semifinali. La partita è in corso e i giocatori stanno affrontando i rispettivi avversari. La diretta streaming permette di seguire gli sviluppi in tempo reale, con aggiornamenti continui sui risultati. La competizione si svolge sulla terra battuta parigina, con le coppie italiane impegnate nelle fasi decisive del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che giocheranno contro il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner l’incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros, torneo nel quale gli azzurri vogliono conquistare il titolo dopo l’occasione sprecata nel 2024 dove persero in finale. La coppia azzurra, con il torinese che è impegnato anche nel torneo di doppio misto con Sara Errani, per conquistare i quarti di finale dello Slam parigino hanno dovuto superare Duckworth e Trungelliti per 2-0, Bhamri e Venus per 2-0 e Paul e Willis, sempre per 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

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