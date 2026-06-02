Per la prima volta nella storia, tre tennisti italiani sono arrivati contemporaneamente ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam a Parigi. Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno raggiunto questa fase del torneo di Roland Garros, segnando un record per il tennis azzurro. Questa tripletta rappresenta un risultato mai ottenuto prima nel prestigioso torneo sulla terra battuta. La conquista è avvenuta in un’unica edizione, portando l’Italia a un passo dalle semifinali.

Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi Analizziamo risultati, protagonisti, curiosità e scenari futuri in diretta su TennisMania. Kimi Antonelli: “Serve più lucidità in certe situazioni. La Ferrari ha un ottimo telaio: se migliora il motore, può avvicinarsi” Andrea Kimi Antonelli continua a bruciare le tappe. Il pilota della Mercedes ha ricevuto a Brisighella il prestigioso Premio Bandini 2026,. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 8: Tris storico a Parigi!

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