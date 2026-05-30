Al Roland Garros 2026, tre italiani sono ancora in gara: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. La loro presenza si aggiunge a quella di Sinner, assente per motivi di salute. Nessun giocatore italiano si è ritirato, e tutti continuano la corsa agli ottavi. La competizione prosegue senza ulteriori defezioni tra i rappresentanti italiani.

Anche senza la presenza di Jannik Sinner, del cui malore ormai s’è detto e scritto tutto (inclusa la cosa più importante: le sue parole), il Roland Garros si veste comunque di tricolore italiano. Sono in tre, infatti, a cercare gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone maschile, dove a questo punto l’occasione è per praticamente tutti. E ogni pronostico, a questo punto, è diventato molto complesso. Andiamo però con ordine, analizzando per primi i match degli azzurri. In uno scenario inedito per la gestione Mauresmo dello Slam parigino, per la seconda volta un match maschile apre il programma sul Court Philippe Chatrier. Ache stavolta c’è di mezzo un italiano, nello specifico Flavio Cobolli, opposto all’americano Learner Tien in una di quelle sfide giovani che stanno animando il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026: Cobolli-Berrettini-Arnaldi, tris d’Italia a caccia degli ottavi

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