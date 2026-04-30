WTA Madrid 2026 | Kostyuk doma Potapova e sfiderà Andreeva per il titolo

Nella semifinale del WTA di Madrid, l’ucraina Marta Kostyuk ha battuto l’austriaca Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1 in un’ora e trentotto minuti. Kostyuk, numero 26 del tabellone e vincitrice recente a Rouen, affronterà in finale la russa Mirra Andreeva. Questa sarà la prima finale in un torneo 1000 per Kostyuk, che aveva raggiunto questa fase dopo aver superato Potapova.

Nella seconda semifinale del torneo WTA di Madrid l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero ventisei e recente vincitrice del torneo di Rouen, doma l’austriaca Anastasia Potapova 6-2 1-6 6-1 in un’ora e trentotto minuti e sfiderà, nella sua prima finale in un torneo 1000, Mirra Andreeva. L’ucraina, dopo aver rimontato da 15-30, firma l’1-0 con la smorzata di diritto, sigla, complice il doppio fallo dell’avversaria, il break del 2-0 con la risposta aggressiva e allunga, dopo aver recuperato da 15-40, sul 3-0. L’austriaca riesce finalmente a sbloccarsi con il punto del 3-1, ma la rivale, grazie ad un’ottima seconda, allunga sul 4-1. Kostyuk continua ad essere solida al servizio, spinge bene da fondo e, alla quarta possibilità, firma il perentorio 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026: Kostyuk doma Potapova e sfiderà Andreeva per il titolo Notizie correlate Leggi anche: WTA Linz 2026, Mirra Andreeva rimonta Potapova e conquista il titolo in Austria Leggi anche: WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova in semifinale, corsa finita per Karolina Pliskova Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova volano in semifinale. Eliminate Pliskova e Noskova; WTA Madrid, Kostyuk: La terapia mi ha aiutato molto. Potapova non più russa? Stringo la mano solo a Kasatkina; WTA Madrid 2026: Kostyuk e Potapova in semifinale, corsa finita per Karolina Pliskova; Madrid su SuperTennis: Potapova 1ª lucky loser in semifinale, affronterà Kostyuk. WTA Madrid 2026: Kostyuk doma Potapova e sfiderà Andreeva per il titoloNella seconda semifinale del torneo WTA di Madrid l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero ventisei e recente vincitrice del torneo di Rouen, doma ... oasport.it Marta Kostyuk in vista della semifinale a Madrid: Non stringerò la mano a PotapovaSarà una semifinale di grande tensione quella in programma questa sera al WTA di Madrid 2026. Si sfideranno infatti Marta Kostyuk, ucraina dal carattere ... oasport.it COBOLLI K.O. Cobolli saluta il Masters 1000 di Madrid ai quarti di finale: l’azzurro si arrende in due set (6-1, 6-4) contro Alexander Zverev, numero tre al mondo. x.com Blockx batte Ruud e vola in semifinale a Madrid: ora uno tra Cobolli e Zverev - facebook.com facebook