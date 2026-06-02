Alexander Zverev si è qualificato per le semifinali di Roland Garros 2026, eliminando Jodar in tre set. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista tedesco, che ha conquistato il passaggio del turno. È il primo giocatore a raggiungere questa fase del torneo. La sfida si è svolta in tre set, senza che Jodar riuscisse a invertire l’andamento del match. La vittoria di Zverev lo porta tra i quattro migliori del singolare maschile.

Il primo a qualificarsi alle semifinali del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis è il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che nei quarti di finale elimina la testa di serie numero 27, lo spagnolo Rafael Jodar, sconfitto con lo score di 7-6 (3) 6-1 6-3 in due ore e 28 minuti. Nel penultimo atto il teutonico attende il vincente del match tra il ceco Jakub Mensik ed il brasiliano Joao Fonseca. Nel primo set nei primi due game ciascun giocatore cancella due palle break, poi dal 2-2 il primo ad allungare è l’iberico, che dal 2-2 trova il break a trenta nel sesto game e vola sul 5-2 non pesante. Lo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roland Garros 2026, Alexander Zverev è il primo semifinalista! Liquidato Jodar in tre set

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Roland-Garros 2026 - Rafael Jodar Before Alexander Zverev: I Can Take the Win

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Pronostico e quote Rafael Jodar – Alexander Zverev, quarti di finale Roland Garros 02-06-2026Il primo quarto di finale del singolare maschile a Roland Garros si disputerà martedì pomeriggio, con Rafael Jodar e Alexander Zverev in campo.

LIVE Zverev-Jodar 7-6, 6-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tedesco avanti 2 set a 0Sergio Zverev ha vinto i primi due set contro Jodar a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6 (3) e 6-1.

Temi più discussi: Zverev: C'è un grande divario tra Sinner e tutti gli altri. Ma io credo di poterlo battere; Cosa aspettate?, Zverev litiga con arbitro a Roland Garros 2026; Alexander Blocks si ritira dal Roland Garros 2026, De Minaur al terzo turno; Alexander Zverev: Io favorito per il Roland Garros? Penso partita per partita. Non vedo l’ora di giocare contro Jodar.

Alexander Zverev affronta Rafa Jodar nei quarti di finale del #RolandGarros 2026, con in palio l’accesso alla semifinale di Parigi. Il match è in programma oggi alle 16 e sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming. x.com

Roland Garros Ordine di gioco - Martedì, 2 Giugno 2026 reddit

Alexander Zverev doma Rafael Jodar e conquista la semifinale al Roland Garros!Il giocatore tedesco è riuscito ad uscire da una situazione non semplice nel primo parziale, per poi comandare i successivi due e approdare in semifinale Un uomo in missione, questo è Alexander Zverev ... tennisitaliano.it

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