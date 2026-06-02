LIVE Zverev-Jodar 7-6 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tedesco avanti 2 set a 0

Notizia in breve

Sergio Zverev ha vinto i primi due set contro Jodar a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6 (3) e 6-1. Nel secondo set, il tedesco ha ottenuto un break decisivo e ora conduce con due set a zero. La partita è in corso e l’aggiornamento in tempo reale è disponibile online. La sfida prosegue e si attende il terzo set.