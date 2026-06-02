LIVE Zverev-Jodar 7-6 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tedesco avanti 2 set a 0

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sergio Zverev ha vinto i primi due set contro Jodar a Roland Garros 2026, con il punteggio di 7-6 (3) e 6-1. Nel secondo set, il tedesco ha ottenuto un break decisivo e ora conduce con due set a zero. La partita è in corso e l’aggiornamento in tempo reale è disponibile online. La sfida prosegue e si attende il terzo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FONSECA-MENSIK (NON PRIMA DELLE 20.15) ZVEREV-JODAR 7-6(3), 6-1!  A-40 Prima vincente. 40-40 Annullata con l’uno-due. 30-40 Palla break inaspettata dopo un altro errore. 30-30 Gran risposta di dritto Jodar. 30-15 Prima e dritto a segno. 15-15 Errore di dritto. 15-0 Ace. 5-1 Altro break, si conclude anche il 2° set. 30-40 Non risponde di dritto Zverev. 15-40 Fuori la contro smorzata di Jodar. 15-30 Sulla diagonale di rovescio vince il punto Zverev. 15-15 Errore di dritto. 0-15 Con il rovescio in manovra costruisce Zverev. Chiude di dritto. 4-1 A quindici il tedesco. 40-15 Nastro che aggiusta la palla a Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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