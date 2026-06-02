Un incendio ha interessato un appartamento nel centro storico di Venezia, nel sestiere di Castello, provocando l’evacuazione dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non ci sono segnalazioni di feriti. La causa dell’incendio è ancora da accertare. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, creando momenti di panico tra i residenti e i turisti presenti.

Momenti di paura nella serata di oggi a Venezia, dove un incendio è divampato all’interno di un alloggio turistico situato nel sestiere di Castello. Il rogo si è sviluppato all’ultimo piano di un edificio residenziale di tre livelli, rendendo necessario il rapido intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori del Suem 118. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state affidate alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Le fiamme all’ultimo piano dell’edificio. L’allarme è scattato intorno alle 21.45 in sotoportego delle Colonne, in Calle Schiavona, dove il fuoco ha interessato un appartamento adibito ad alloggio turistico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Rogo in un appartamento nel centro storico di Venezia, scatta l’emergenza

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