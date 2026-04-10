Fiamme nella cucina di un appartamento in centro storico domate dai vigili del fuoco

Venerdì pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Verona a causa di un incendio in un appartamento al terzo piano di via Scala. Le fiamme si erano sviluppate nella cucina e sono state rapidamente domate dal personale di soccorso. L’intervento si è concluso poco dopo le 15, senza segnalazioni di feriti o danni gravi alle strutture circostanti.

I vigili del fuoco di Verona, intorno alle 14.30 di venerdì, sono stati chiamati all'intervento in pieno centro storico, a causa di un principio d'incendio all'interno di un'abitazione: le fiamme infatti si erano sviluppate nella cucina di un appartamento posto al terzo piano in via Scala. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Fiamme in un appartamento a Ghisalba, due cani salvati dai vigili del fuocoPaura in via Leopardi per un incendio sviluppatosi al primo piano di una palazzina. Temi più discussi: ? L'olio prende fuoco, l'acqua per spegnerlo fa il disastro: una persona in ospedale; Incendio in centro a Milano, fiamme (dal forno) devastano un appartamento: un ferito; Fiamme nella notte, brucia il tetto di una casa: famiglia in fuga mentre il vento alimenta il rogo; Fiammata in cucina, divampa un incendio in una casa di Castiglione. Incendio nella cucina di un appartamento in via Scala: l'intervento dei vigili del fuoco a pochi passi dall'Arena VIDEOVERONA - Incendio di una cucina nell'appartamento al terzo piano in via Scala. È accaduto nel centro di Verona, a pochi passi dall'Arena, intorno alle 14.30 di ... ilgazzettino.it Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibileÈ rimasta ustionata al volto e intossicata dopo un incendio divampato nella cucina della sua abitazione di via Cristina 3, nel centro storico del paese. Milena Oprandi, 85 anni, storica presidente ... ecodibergamo.it Taranto, incendio ai Tamburi: in fiamme un’attività commerciale Un incendio è divampato in questi minuti nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un’attività commerciale ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni - facebook.com facebook Sassari, allarme nella notte: nove auto in fiamme in concessionaria x.com