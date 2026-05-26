Nel centro storico di Genova sono state trovate scritte contro l’adunata degli alpini, portando all’avvio di un’indagine dell’antiterrorismo. Dopo una perquisizione, sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque anarchici, con accuse di istigazione a delinquere e reati collegati al 270 bis. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari materiali.

La perquisizione è scattata per trovare i responsabili di alcune scritte per strada contro gli alpini nei giorni precedenti all’Adunata che si è tenuta a Genova e dal presunto furto di uno striscione di accoglienza verso ‘le penne nere’, ma da lì,nel giro di qualche ora, è scattata un’inchiesta più ampia che al momento vede cinque anarchici genovesi indagati dalla Dda per associazione finalizzata al terrorismo e istigazione a delinquere. Il primo blitz, avvenuto il 9 maggio – nel pieno dell’Adunata che ha riempito la città di penne nere –, òp hanno fatto i carabinieri in un’abitazione del ponente, nato appunto – così sembra – da un’indagine dei carabinieri della compagnia di Sampierdarena per alcune scritte in centro storico dove gli alpini venivano bollati come “molestatori”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, scritte nel centro storico contro l'adunata degli alpini, dopo la perquisizione scatta l’inchiesta dell’antiterrorismo

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