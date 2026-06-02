Rogo a Caso | bruciatura sterpaglie sfugge al controllo ad Alassio
Un incendio ha coinvolto le sterpaglie nella zona della Garumba ad Alassio, scatenato da un lavoro di pulizia che è sfuggito al controllo. Le fiamme hanno bruciato vegetazione e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e su come un’attività di manutenzione possa aver provocato l’incendio, senza ancora chiarire chi fosse responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita.
? Domande chiave Come ha fatto un semplice lavoro di pulizia a sfuggire al controllo?. Chi ha causato l'incendio nella zona della Garumba?. Quali squadre hanno coordinato l'intervento per evitare il disastro boschivo?. Perché questa attività agricola rappresenta oggi un rischio per il territorio?.? In Breve Intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile di Alassio.. Bonifica finale del terreno effettuata dai volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile.. Franco Giannotta ringrazia i soccorritori per la gestione della zona Garumba.. Necessità di maggiore vigilanza sulle pratiche di combustione dei residui vegetali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Cuorgnè, rogo nel bosco: un settantacinquenne sfugge al controlloA fine marzo, i Carabinieri Forestali hanno identificato un uomo di 75 anni come responsabile di un incendio divampato nel bosco di Cuorgnè, nella...
Caspio: la rotta segreta tra Russia e Iran sfugge al controllo USALe rotte tra Russia e Iran attraverso il Mar Caspio sono considerate segrete e non sotto controllo diretto degli Stati Uniti.
Argomenti più discussi: Il Salento brucia, ma il fuoco siamo noi: indifferenti ai roghi, traditori della bellezza; Rogo nel terreno agricolo a Torrevecchia Teatina: morto Quintino Proietti, accertamenti sulla dinamica; Brucia sterpaglie e muore nel Chietino: tragedia nel terreno di casa.
Manfredonia, 2 incendi auto in via Marco Polo, zona Comparti. Poi nella notte, rogo 3 mezzi in via Lucera di Giuseppe de Filippo facebook
SFIDA --> chi indovina come mi sono fatta questa bruciatura vince: un biscotto virtule e un disegno fatto da me a sua scelta (brutto ovviamente) reddit