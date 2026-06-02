Rogo a Caso | bruciatura sterpaglie sfugge al controllo ad Alassio

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto le sterpaglie nella zona della Garumba ad Alassio, scatenato da un lavoro di pulizia che è sfuggito al controllo. Le fiamme hanno bruciato vegetazione e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e su come un’attività di manutenzione possa aver provocato l’incendio, senza ancora chiarire chi fosse responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita.