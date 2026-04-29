Cuorgnè rogo nel bosco | un settantacinquenne sfugge al controllo

A fine marzo, i Carabinieri Forestali hanno identificato un uomo di 75 anni come responsabile di un incendio divampato nel bosco di Cuorgnè, nella località Nava. L'uomo è stato individuato come il soggetto coinvolto nell'incendio che ha interessato l'area, e si sta procedendo con le verifiche per chiarire le circostanze dell'accaduto. Il rogo ha richiesto l'intervento di mezzi di spegnimento e ha causato danni alla vegetazione.

? Cosa sapere Settantacinquenne identificato dai Carabinieri Forestali per incendio a fine marzo nella località Nava.. La combustione di residui di potatura ha devastato 290 metri quadrati di bosco a Cuorgnè.. I Carabinieri Forestali hanno identificato un pensionato di 75 anni come il presunto responsabile dell’incendio che a fine marzo ha devastato circa 290 metri quadrati di bosco nella località Nava, nel territorio di Cuorgnè. Il rogo, scoppiato in una zona verde molto sentita dai residenti, aveva mobilitato con urgenza cinque mezzi dei Vigili del Fuoco per evitare che le fiamme si propagassero alle aree limitrofe. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine si sono concentrate immediatamente sulla proprietà di un fabbricato situato proprio nelle vicinanze del punto dove le fiamme hanno preso origine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuorgnè, rogo nel bosco: un settantacinquenne sfugge al controllo Notizie correlate Lucca, sfugge al controllo della polizia e ferisce un agente: arrestato 19enneLucca, 11 marzo 2026 - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato nella notte del 10 marzo dalla Polizia di Lucca durante i servizi di controllo del... Appennino pistoiese, dramma nel bosco: uomo trovato morto nel rogoUn uomo di 68 anni, residente a San Marcello, è deceduto nel pomeriggio di questa domenica 12 aprile tra le zone boschive dell’Appennino pistoiese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio boschivo a Cuorgnè, denunciato un pensionato di 75 anni; CUORGNÈ – Individuato e denunciato il responsabile dell’incendio boschivo a Nava; Incendio boschivo a Nava di Cuorgnè, denunciato un 75enne per il rogo di marzo; Individuato il presunto responsabile di un incendio boschivo nel Torinese. Incendio boschivo nel Torinese, pensionato denunciatoUn pensionato di 75 anni è stato denunciato alla procura di Ivrea per un incendio boschivo divampato lo scorso 28 marzo in località Nava di Cuorgnè, nel Torinese. (ANSA) ... ansa.it CUORGNÈ - Provoca l'incendio di un bosco, pensionato denunciato dai carabinieri forestaliLe fiamme erano divampate intorno alle ore 19 in un bosco di castagneto, interessando un’area boschiva di circa 290 metri quadri ... quotidianocanavese.it Cuorgnè è già in fermento per il Torneo di Maggio! Ecco tutte le novità della 36ª edizione! Leggi l'articolo completo su @quotidianocanavese: [https://www.quotidianocanavese.it/made-in-canavese/cuorgne-torneo-di-maggio-corte-re-arduino-presentzione- - facebook.com facebook