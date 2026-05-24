Le rotte tra Russia e Iran attraverso il Mar Caspio sono considerate segrete e non sotto controllo diretto degli Stati Uniti. Si discute di come questa via possa aiutare a proteggere i carichi russi dalle sanzioni internazionali. Non sono specificate le merci che viaggiano tra i due paesi, ma si fa riferimento a traffici che sfuggono ai controlli ufficiali. La questione riguarda principalmente le modalità di transito e il ruolo del Mar Caspio in questo traffico non tracciato.

? Punti chiave Come può il Mar Caspio proteggere i carichi russi dalle sanzioni?. Quali merci viaggiano segretamente tra Mosca e Teheran?. Perché la marina statunitense non può intervenire in questo bacino?. Cosa accadrà agli equilibri geopolitici con questa rotta fuori controllo?.? In Breve L'analista Adriens evidenzia l'impossibilità di intervento navale USA nel bacino chiuso.. La rotta permette il trasporto di grano verso il territorio iraniano.. Il bacino del Caspio supera per dimensioni territoriali la Germania.. L'isolamento geografico rende inefficaci le minacce militari di Donald Trump.. Mosca utilizza il Mar Caspio per spedire grano a Teheran bypassando le restrizioni internazionali attraverso il più vasto bacino d’acqua chiuso del pianeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caspio: la rotta segreta tra Russia e Iran sfugge al controllo USA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIME NOVITÀ: Rotta segreta dall'Iran alla Russia dà respiro al regime nello Stretto di Hormuz

Notizie e thread social correlati

Droni e sanzioni: la rotta segreta tra Russia e Iran via Mar CaspioLe autorità occidentali hanno ignorato il vuoto di controllo nel Mar Caspio, una regione strategica tra Russia e Iran.

Si salda l’asse militare tra Russia e Iran: la lettera segreta di RostecNelle ultime settimane, è stato reso noto un incontro tra il direttore generale di Rostec, azienda statale russa che gestisce gran parte...

La nuova rotta tra Iran e Russia: è il Mar Caspio la via segretaNegli ultimi mesi Mosca usa il più grande bacino d’acqua chiuso al mondo per mandare grano a Teheran. L’ipotesi prevalente è che i due paesi lo utilizzino per trasferire varie merci soggette a sanzio ... editorialedomani.it

Russia-Iran, il commercio viaggia sulla rotta del Mar Caspio: così Mosca e Teheran aggirano le sanzioniC’è un punto nel quale le guerre per l’Ucraina e l’Iran si congiungono. È la porta di servizio attraverso la quale la Repubblica islamica rompe, silenziosamente, l’assedio americano in atto da ... corriere.it