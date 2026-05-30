Un incendio ha danneggiato le centraline lungo la linea ferroviaria nel tratto tra Italia e Austria, causando il blocco dei treni. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto resti di materiali infiammabili accanto alle apparecchiature bruciate. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcune persone che si allontanavano dall’area poco prima dell’incendio. Le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili e stabilire le cause dell’incendio.

? Punti chiave Cosa hanno trovato gli inquirenti accanto alle centraline bruciate?. Chi sono i responsabili individuati dalle telecamere di sorveglianza?. Perché la Digos ipotizza un legame con gruppi radicali?. Come influirà il sabotaggio sulla gestione dei flussi ferroviari?.? In Breve Ritardi ferroviari fino a 100 minuti tra le località di Peri e Dolcè.. La consigliera Foppa respinge legami tra sabotaggio e protesta ambientale austriaca.. Digos indaga su possibili coinvolgimenti di gruppi anarco-insurrezionalisti o ambientalisti radicali.. Polizia scientifica analizza accendino e materiali rinvenuti vicino alle centraline danneggiate.. Sabotaggio alla linea del Brennero: l’incendio doloso blocca i treni tra Peri e Dolcè. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero, treni bloccati dal rogo alle centraline: indagini in corso

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