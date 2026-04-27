Villasor auto divorata dal fuoco | i Vigili del Fuoco fermano il rogo

Domenica sera a Villasor, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cagliari per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto. Le fiamme sono state domate, impedendo che si propagassero ad altre vetture o strutture vicine. Sul posto sono arrivati prontamente e hanno messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Vigili del Fuoco intervengono in via Cagliari a Villasor per incendio auto domenica sera.. Autorità indagano su possibile corto circuito o incendio doloso per la sicurezza urbana.. I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti in via Cagliari a Villasor poco dopo le 22:00 di domenica 26 aprile per domare l’incendio che ha completamente avvolto un’auto ferma sul ciglio della strada. Il violento rogo, scoppiato nel cuore del centro abitato durante la serata di ieri, ha costretto i soccorritori a un intervento rapido per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe o ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villasor, auto divorata dal fuoco: i Vigili del Fuoco fermano il rogo Notizie correlate Auto prende fuoco vicino al sottopasso della stazione: i vigili del fuoco spengono il rogoVerso l'ora di pranzo di venerdì 17 aprile, per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco mentre si trovava nella zona del... Leggi anche: Fiat Panda divorata dalle fiamme sulla sterrata: i Vigili del Fuoco evitano l'estensione del rogo Contenuti utili per approfondire Paura a Villasor, auto in fiamme in via Cagliari: non si registrano feritiIntervento notturno dei Vigili del Fuoco a Villasor per un'auto incendiata in via Cagliari. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo ... cagliaripad.it Villasor, auto a fuoco nella notte: indagini sull’origine dell’incendioL’incendio di un’auto nella notte a Villasor ha tenuto impegnata una squadra dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 su una macchina parcheggiata in via Cagliari. Al termin ... unionesarda.it