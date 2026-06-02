A Rocca Brancaleone, le prime sedute delle tribune si sono dimostrate instabili, causando preoccupazione per la sicurezza degli spettatori. La ditta incaricata del montaggio delle strutture è al centro delle verifiche per determinare eventuali responsabilità. Sono in corso valutazioni sulle modalità di rimborso per coloro che sono stati coinvolti o danneggiati durante l’incidente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle misure adottate.

? Domande chiave Chi è la ditta responsabile del montaggio delle tribune cedevoli?. Come verranno gestiti i rimborsi per gli spettatori danneggiati?. Quali grandi eventi rischiano la cancellazione nei prossimi giorni?. Quando l'amministrazione comunicherà l'esito dei controlli tecnici strutturali?.? In Breve Spettatori coinvolti possono richiedere rimborsi direttamente presso la biglietteria del festival.. Ditta Ceta incaricata di progettazione e montaggio delle tribune per conto di Acmar.. Verifiche tecniche e riparazioni urgenti previste per mercoledì con esiti il 3 giugno.. Rischio per concerti di Stefano Bollani il 6 giugno e Riccardo Muti il 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rocca Brancaleone: sedute cedevoli al debutto, eventi a rischio

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