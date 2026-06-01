Apre la Rocca Brancaleone ma alcune sedute non reggono Verlicchi La Pigna | Oltre 5 milioni di euro spesi è intollerabile

Notizia in breve

Sabato scorso la Rocca Brancaleone è stata riaperta al pubblico dopo un intervento di riqualificazione. Tuttavia, alcune sedute installate durante i lavori non reggono e sono state immediatamente rimosse. Un rappresentante di un’associazione ha commentato che sono stati spesi oltre 5 milioni di euro, definendo questa cifra “intollerabile”. La riapertura ha suscitato attenzione, ma i problemi strutturali delle sedute hanno sollevato critiche sulla qualità degli interventi eseguiti.