Apre la Rocca Brancaleone ma alcune sedute non reggono Verlicchi La Pigna | Oltre 5 milioni di euro spesi è intollerabile
Sabato scorso la Rocca Brancaleone è stata riaperta al pubblico dopo un intervento di riqualificazione. Tuttavia, alcune sedute installate durante i lavori non reggono e sono state immediatamente rimosse. Un rappresentante di un’associazione ha commentato che sono stati spesi oltre 5 milioni di euro, definendo questa cifra “intollerabile”. La riapertura ha suscitato attenzione, ma i problemi strutturali delle sedute hanno sollevato critiche sulla qualità degli interventi eseguiti.
Sabato scorso la Rocca Brancaleone ha aperto le proprie porte tornando fruibile alla città dopo un importante intervento di riqualificazione. Ma i problemi non sarebbero mancati. Ieri sera, infatti, durante lo spettacolo organizzato da Ravenna Festival, alcune delle sedute delle nuove tribune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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