Robotaxi incastrati nei vicoli ciechi o intrappolati nell’acqua alta La rivoluzione per ora può attendere
Nel 2026, negli Stati Uniti, le flotte di robotaxi hanno incontrato numerosi ostacoli, tra incidenti, proteste e cambi di strategia da parte delle autorità e delle aziende coinvolte. I veicoli automatici sono stati coinvolti in vari episodi che ne hanno limitato la diffusione e l’uso. A Roma, alcuni robotaxi sono rimasti bloccati in vicoli ciechi o sono stati intrappolati dall’acqua alta. La diffusione di questa tecnologia ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali.
Roma, 2 giugno 2026. Il 2026 in America doveva essere l'anno dei robotaxi. Doveva, perché le flotte di autisti automatici in realtà sono incappate in una serie di incidenti, proteste, retromarce politiche e frenate industriali che hanno rallentato quella che sembrava essere una marcia trionfale. Nonostante le stime per il futuro rimangano entusiaste, la rivoluzione autonoma non sta avvenendo alla velocità che i suoi araldi si aspettavano: la sfida di far coesistere algoritmi e imprevisti creati dall’uomo si sta rivelando più dura del previsto. epa12671146 (Embargoed until 22 January 2026 at 3:00 p.m. CET) A detail of the steering wheel of a Waymo autonomous car running around in Miami, Florida, USA, 21 January 2026 (issued 22 January 2026). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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