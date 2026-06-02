Robotaxi incastrati nei vicoli ciechi o intrappolati nell’acqua alta La rivoluzione per ora può attendere

Notizia in breve

Nel 2026, negli Stati Uniti, le flotte di robotaxi hanno incontrato numerosi ostacoli, tra incidenti, proteste e cambi di strategia da parte delle autorità e delle aziende coinvolte. I veicoli automatici sono stati coinvolti in vari episodi che ne hanno limitato la diffusione e l’uso. A Roma, alcuni robotaxi sono rimasti bloccati in vicoli ciechi o sono stati intrappolati dall’acqua alta. La diffusione di questa tecnologia ha subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali.