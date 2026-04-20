Il campionato si ferma momentaneamente, lasciando da parte le aspirazioni di primo piano. La squadra si concentra ora sulla possibilità di conquistare il doppio obiettivo stagionale, con l’obiettivo di ottenere il titolo nazionale. La corsa si avvicina alle ultime giornate di stagione, con alcune partite che potrebbero decidere il risultato finale. La sfida resta aperta e ancora tutto può succedere.

Lo scudetto può aspettare, non servirà nemmeno troppa pazienza. Questione di giorni (domenica?) o di giornate (la numero 35?). Lautaro alzerà la coppa dopo l'ultima partita casalinga, contro il Verona (turno 37, data e orario ancora da stabilire). Nel frattempo Chivu, uno degli eroi del Triplete in campo, punta il Double dalla panchina, come nella storia dell'Inter è riuscito solo a Mourinho, non casualmente nel 2010, anno magico per tutti gli interisti. Domani sera la semifinale-bis contro il Como, ripartendo dallo 0-0 dell'andata, ma soprattutto dalle 2 vittorie ottenute contro Fabregas in campionato. Inter favorita, ovviamente, e San Siro di nuovo stracolmo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, il titolo può attendere. Ora Chivu punta al Double

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